Dackel geht in See direkt unter: Dann hat seine Besitzerin eine besondere Idee

USA - Dieser kleine Dackel aus den USA genießt fast schon Kultstatus auf TikTok. Der Grund für die Begeisterung: Kiro kann zwar kaum schwimmen, springt aber trotzdem immer wieder todesmutig in den See. Vor wenigen Tagen zog sein Frauchen aus einer besonders gewagten Aktion des Dackels eine Konsequenz, die seitdem zig Millionen Menschen zum Lachen gebracht hat.

Plumps - und weg war Dackel Kiro. © Collage: Screenshot/TikTok/__..twigs..__

Beim Betrachten des Videos (siehe unten) stockt einem für einen Moment der Atem. Kiro springt ins kühle Nass... und... nichts. Der kurzbeinige Vierbeiner geht einfach unter.

Schnell läuft sein Frauchen die Treppe den Steg hinunter, zieht ihren kleinen Abenteurer aus dem Wasser. Es folgt ein Schnitt und damit der Clou des Videos. Kiro steht trocken zu Hause und trägt: eine Dackel-Schwimmweste!

Mehr als 45 Millionen Zuschauer haben den viralen Mega-Hit in nur vier Tagen angeklickt. Viele waren von der kuriosen Idee mit der Schwimmweste so begeistert, dass sie ein weiteres Video forderten, in dem der Dackel mit seinem neuen Accessoire in Aktion treten sollte.

Kiros Besitzerin "lieferte" nur zwei Tage später. Die bisher acht Millionen Menschen, die das Werk seither angeklickt haben, dürften auch daran ihren Spaß gehabt haben.