Dackel hat seltsame Angewohnheit: "Er hört nicht auf. Ich weiß nicht, was er will."

Boston (USA) - "Will jemand meinen Hund haben?" Mit dieser nicht ganz ernst gemeinten Frage beginnt Matt Rossi aus Boston sein TikTok-Video, das im vergangenen Monat viral ging. In dem Clip steht Dackel Kirkland in der Küche vor dem Kühlschrank und reibt immer wieder seine Pfote daran. Was ist da los?

Was will denn Dackel Kirkland da am Kühlschrank? Herrchen Matt Rossi ist ratlos. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/themattyrossi

"Er hört nicht auf. Ich weiß nicht, was er will. Ich öffne die Tür, er verliert das Interesse und macht einfach weiter. Er hört nicht auf", schreibt das verzweifelte Herrchen in den Untertiteln

"Komm einfach und hol ihn ab, wenn du ihn willst. Aber vielleicht musst du den Kühlschrank mitnehmen", witzelt er danach. Doch genau wie das Herrchen steht auch das TikTok-Publikum nach diesem kuriosen Video vor einem Rätsel.

Was will der Dackel an dem Kühlschrank - auch, wenn es ihn scheinbar nicht juckt, wenn ihn sein Besitzer öffnet?

Schnell ist klar: Rossi muss einen weiteren Clip nachliefern, in dem er herausfindet, ob sich unter oder hinter dem Kühlschrank etwas befindet, das seinen Hund so bei der Stange hält.