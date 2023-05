Dackel und Golden Retriever zeugen Nachwuchs: Wie sieht der ungewöhnliche Mix aus?

Niederlande/Portugal - Hundezüchter beweisen seit Jahren immer wieder: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das gilt auch für Welpen, deren Eltern teils Dackel, teils Golden Retriever sind. Diese Hunde werden Golden Dox genannt. Aber wie sehen sie wohl aus?

Ungewöhnlich, aber möglich: Dackel und Golden Retriever können Nachwuchs zeugen. © Collage: 123RF/evdoha & 123RF/dorazett

Sind diese Mischlinge vielleicht Golden Retriever mit kurzen Beinen? Diese sehr kurze Beschreibung trifft es schon ziemlich gut. Denn der Golden Dox ist definitiv deutlich kleiner als der reinrassige Golden Retriever.

Abgesehen von der Körpergröße wird eine Prognose schon deutlich schwieriger. Denn bei der Fellfarbe oder dem "Gesicht" des Hundes "würfelt" die Natur bei jedem Wurf neu.

Zwei optisch besonders unterschiedliche "Exemplare" sind Bodie aus den Niederlanden und Brownie aus Portugal. Während Bodie vor allem das Fell eines Golden Retrievers hat, ist es bei Brownie ganz anders.

Wie der Name schon andeutet, hat sein Fell eher ein klassisches "Dackel-Braun". Dafür erinnert sein "Gesicht" mehr an das eines Golden Retrievers, was man von Bodie eher nicht behaupten kann.

Wie sieht es denn mit dem Temperament des Golden Dox aus?