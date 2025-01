Dackel-Welpe jault verzweifelt hinter Gitter: Darum lachen Millionen über ihn

"Habe dieses Video von Prosecco gefunden, als sie noch null Gehirnzellen hatte", witzelt Winter im Untertitel des kuriosen Videos. Das kommt beim TikTok-Publikum bestens an.

Denn wie sich in dem Video herausstellt, ist die Kleine überhaupt nicht eingesperrt. Stattdessen quetscht sie sich selbst in ihrer offenen Käfigtür ein. Nach einer Weile begreift Prosecco endlich, was ihre Besitzerin will, läuft daraufhin freudig zu ihr.

Dackel-Welpe Prosecco kann eigentlich ganz leicht hinter der Tür aus dem Käfig gehen. Doch das versteht sie erst dank Frauchens Hilfe. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/proseccothesausage

"Als Welpe war Prosecco das kleinste Baby. Sie ging in unserem Haus verloren, weil sie so klein war", schwelgte das Frauchen der inzwischen erwachsenen Dackel-Dame im Interview mit dem US-Magazin in Erinnerungen.

Zum Glück wusste sich das süße Hündchen bald zu helfen. "Dann fing sie an zu weinen, wenn sie uns nicht finden konnte", so Winter. Diese Methode wandte sie auch damals hinter dem Gitter an.

Man kann sagen, was man will: Am Ende funktionierte diese Methode für das Dackel-Mädchen.

Inzwischen muss sich Prosecco aber nicht mehr auf die Hilfe ihrer Besitzerin verlassen. Gegenüber dem News-Magazin versicherte Winter, dass die süße Fellnase heute genau wisse, wie die wichtigen Dinge im Leben funktionieren.