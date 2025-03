Dackel wird zum Hot Dog: Seine Reaktion lässt Lachtränen in Strömen fließen

"Habe aus Versehen einen meiner Hot Dogs aus der Pfanne fallen gelassen", steht in dem Video geschrieben. Für die Hündin beginnt damit ein Spießrutenlauf. Denn um ihren "Hot Dog" wieder einzufangen, rennt Baillie Cook ihrem Vierpfoter hinterher, in der Hand mit einer Küchenzange bewaffnet.

In dem Video ist zu beobachten, wie Baillie gerade am Herd steht, um sich ein paar Würste zu braten. Plötzlich schwenkt die Kamera und man sieht ihre kleine Dackel-Dame, die wahrscheinlich vom köstlichen Wurst-Duft in die Küche gelockt worden war.

Immer wieder wird Dackeln und Hotdogs in Witzen eine große Ähnlichkeit nachgesagt, schließlich soll die berühmte Wurstspeise einst wegen der deutschen Hunderasse ihren Namen bekommen haben. Im Netz kam auch der Clip des "heruntergefallenen" Wieners gut an.

Innerhalb weniger Wochen sammelte das Video mehr als drei Millionen Likes! Fast 300.000 User ließen außerdem ein Like da. "So verdammt süß! Er rennt so schnell, wie seine kleinen Beine ihn tragen können", war unter anderem in den Kommentaren zu lesen.