Das haben sie noch nie erlebt! Tierpfleger trauen ihren Augen kaum, als sie in diesen Karton sehen

Morton Grove (Illinois) - 30 auf einen Streich! Das hatten selbst die erfahrensten Tierschützer von "Wright Way Rescue" noch nie gesehen. Die süßen Welpen waren in diesem Monat zusammengepfercht in einem Karton an einem Straßenrand gefunden worden. Schon kurz darauf landeten sie in dem Tierheim, das in Morton Grove, Illinois sitzt.