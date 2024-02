Schüchterner "Ivan" hat noch nichts von der Welt gesehen, wird für den Junghund endlich alles gut?

Fulda - Der knapp anderthalbjährige Mischlingsrüde "Ivan" aus dem Tierheim in Fulda sucht ein neues Zuhause, in dem er endlich die Welt entdecken kann.

So ließe er sich nach einigem Üben jetzt auch anleinen und das Geschirr zum Gassigehen anlegen. Allerdings betonen die Tierpfleger, dass "Ivan" bei Spaziergängen panisch auf Situation reagiere, die er nicht kenne. Und das sind eben immer noch sehr viele.

Mittlerweile habe er sich aber besser an die Situation im Tierheim gewöhnt und sei dadurch viel aufgeschlossener geworden; besonders gegenüber Personen, die er gut kennt.

So habe er bei seinem Einzug im Tierheim vor knapp einem Jahr erst einmal viel Abstand gebraucht und sei auch nach vorne gegangen, wenn er sich bedrängt fühlte.

Denn bisher hat der Hund noch nicht allzu viel gesehen und muss auch noch so ziemlich alles lernen, was er für ein gutes Hundeleben wissen sollte.

Neugierig ist "Ivan" ja und würde so gerne vieles kennenlernen - allerdings steht ihm dabei immer wieder seine Unsicherheit im Wege. © Tierheim Fulda-Hünfeld e.V.

Dennoch seien auch hier im Tierheim bereits kleine, aber durchaus spürbare Schritte mit ihm gemacht worden. Dabei komme ihm zugute, dass er neugierig sei und dem auch nachgehe, wenn er sich sicher fühle.

Dann beginne er auch, Streicheleinheiten zu genießen und sich zu entspannen. Deshalb wünschen sich die Mitarbeiter des Tierheims einen Halter, der bereits Erfahrung mit Hunden besitzt. Denn "Ivan" solle zwar erst einmal Vertrauen gewinnen, dann müssten ihm aber auch konsequent Grenzen gesetzt werden.

Auch gut für "Ivan" wäre ein souveräner Ersthund im Haushalt, mit dem er spielen und an dem er sich auch orientieren kann. Nicht vermittelt werde der Rüde aber an Familien mit Kindern.

Menschen, die ihn gerne adoptieren würden, werden gebeten, mit dem Tierheim in Fulda einen Termin zu vereinbaren. Das geht telefonisch unter der Nummer 0661-607413, per E-Mail an info@tierheim-fulda.de oder über das Kontaktformular.