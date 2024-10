Dogge bekommt kleine Katze als Mitbewohnerin: So unglaublich reagiert der Hund

New York (USA) - Beste Freunde können in allen Formen und Größen vorkommen - so wie auch dieses ikonische Duo aus Hund und Katze .

In den ersten Tagen beobachteten sie die Interaktion der beiden Tiere genau - es war von Anfang an klar, dass Finn sehr vorsichtig mit seinem neuen Geschwisterchen umgehen musste.

Samantha und Annaleise Kildow aus New York waren sich nicht sicher, wie ihre Deutsche Dogge namens Finn auf die neue Katze in ihrem Haus reagieren würde.

"Schon wenige Tage, nachdem wir Art bekommen hatten, ergab sich eine Freundschaft zwischen ihnen. Sie kuscheln immer wieder zusammen", freute sich Samantha. "In dem Moment, als wir Art erblickten, wussten wir, dass es unser Schicksal war, das Kätzchen bei uns aufzunehmen."



Da die kleine Katze noch so jung ist, steckt sie voller Energie und verbringt den halben Tag damit, herumzurennen und Unfug zu treiben. Wenn sie mit dem Chaos fertig ist, sucht sie normalerweise Finn auf, um sich für ein Nickerchen an ihn zu kuscheln. Oftmals nutzt sie dabei das Ohr des Hundes als Decke.

Ein TikTok-Nutzer schrieb gerührt: "Ich habe Tränen in den Augen, das ist so kostbar." Ein anderer scherzte: "Kitty hat einen Bodyguard", während ein weiterer Kommentator antwortete: "Oh mein Gott, die Ohrendecke ist so süß."