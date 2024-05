Familie bringt Hund nach 13 Jahren ins Tierheim: Der Grund verschlägt der Leiterin die Sprache

Charlotte (North Carolina/USA) - Sie hat in ihrer Laufbahn als Tierheimleiterin schon vieles erlebt. Doch das hat selbst Chrissy Elder von "Forgotten Now Family Rescue" die Sprache verschlagen. Nach 13 gemeinsamen Jahren kam kürzlich eine Familie in ihr Tierheim, das in Charlotte, North Carolina, sitzt, um ihre Hündin Elsie dort abzugeben. Auf TikTok machte Elder ihrem Ärger Luft.