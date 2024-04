Tierheim-Mitarbeiter echauffieren sich über Umgang mit Hündin Josie

Bergheim - Ein Schicksal, welches viele Tierheime derzeit eint, ist, dass sie viele Tiere beherbergen müssen, die als sogenannte "Spontankäufe" betitelt werden. So auch das Heim in Bergheim bei Köln .

Hündin Josie wurde im Tierheim Bergheim abgegeben, nachdem sie der Tochter der Besitzer vom Arm gefallen war. © Screenshot/Instagram/tierheim_bergheim

Denn dort haben die Pfleger nun Hündin Josie aufgenommen. "Die Freude der Besitzer ist oft nur von kurzer Dauer: zu laut, zu anspruchsvoll, zu haarig - die Gründe, den neuen besten Freund wieder abzugeben, sind abenteuerlich", echauffierten sich die Mitarbeiter in ihrem neuesten Instagram-Beitrag, in dem sie den Vierbeiner vorstellen.

Im Fall der zehn Monaten alten Josie sei es so gewesen, dass die Fellnase der Tochter der ehemaligen Besitzer vom Arm gefallen sei. Dabei zog sich Josie einen Beinbruch zu, den die Familie nicht zahlen konnte - oder wollte. "Wir wurden um Hilfe gebeten und sagten zu. Aus Sorge, was sonst mit Josie passieren würde", erklärte das Tierheim in der Nähe von Köln.

Als die Hündin dann an das Heim abgegeben werden sollte, "gab es statt eines Dankes eine halbleere Flasche Trockenshampoo, ein Kuscheltier und einen schnellen, extrem emotionslosen Abgang", so die Pfleger weiter.

Anschließend übergaben die Mitarbeiter den Vierbeiner dann an eine Tierklinik in Neuss, wo Josie operiert wurde.