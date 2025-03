Frau bekommt Baby zu Hause: Wie drei Golden Retriever ihr während der Geburt beistehen, berührt so viele

Eine Frau aus Großbritannien erhielt während ihrer Hausgeburt süße Unterstützung von ihren drei Golden Retrievern. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/lily_boris_darcy

Im vergangenen Oktober erblickte die Tochter der Britin das Licht der Welt. Dafür hatte sie sich ein spezielles Geburtsbecken gemietet, was mitten im heimischen Wohnzimmer aufgeblasen und mit Wasser gefüllt worden war.

Während im Fernseher ihre Lieblingsfilme liefen, lag die Britin den Umständen entsprechend entspannt im warmen Wasser, während die Wehen sie immer näher zu ihrem Baby brachten.

Nicht nur ihr Mann und eine Hebamme kümmerten sich um die Noch-Schwangere, vor allem die drei Golden Retriever namens Lily, Boris und Darcy unterstützten ihr Frauchen fürsorglich.

"Lily tauchte immer wieder auf und schaute nach mir, wenn ich sie am meisten brauchte. So wie sie es immer getan hat", erinnert sich die Hundehalterin auf Instagram. Auch ihre anderen beiden Vierbeiner waren ständig in der Nähe, als wollten sie sicherstellen, dass es ihr gut geht.

Dann war der große Augenblick gekommen und das Baby wurde unter Wasser geboren.