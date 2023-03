Frau bittet Katze, Hund in Ruhe zu lassen: Kurz darauf werden die Lachmuskeln strapaziert

Long Island (USA) - Auf die Größe kommt es an? Bei diesen beiden sicher nicht! Während die vergleichsweise zierliche Katze Domes schlappe dreieinhalb Kilo auf die Waage bringt, kann der bedeutend größere Hund Apollo mit gut 27 Kilogramm auftrumpfen. Dennoch wissen alle, die ein neues TikTok-Video mit den ungleichen Vierbeinern gesehen haben, wer in Wahrheit der "Big Boss" zu Hause ist.

Kater Domes und Rüde Apollo wirken manchmal so friedlich. © TikTok/Screenshot/domesroams

Aufgenommen wurde der Clip (siehe unten) vom Frauchen der Tiere. Katherine Kustas, die mit den Fellnasen auf Long Island lebt, veröffentlichte das Video Anfang der Woche. Seitdem haben es Hunderttausende angeklickt, von denen sich viele köstlich amüsierten.

In dem viralen Hit sind Hund und Katze zunächst in trauter Zweisamkeit zu sehen. Ihre Besitzerin nutzt den Moment, um eindringlich an Domes zu appellieren, den armen Apollo in Ruhe zu lassen.

Der Grund für die Standpauke?

Es folgt ein Schnitt: Wieder sitzen die beiden Vierbeiner zusammen. Doch plötzlich holt der Kater aus und haut seinem Gegenüber gleich mehrere "Backpfeifen". Apollo lässt das Prozedere nahezu ungerührt über sich ergehen.

Newsweek wollte mehr über das drollige Duo wissen und hatte Glück. Kustas gab dem US-Magazin direkt ein Interview.