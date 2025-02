Frau bricht das Herz, als sie auf Video sieht, wie Freund ihren Golden Retriever behandelt

Was war denn da los?

Joey holt daraufhin sein Stofftier, will es dem Briten zeigen. Doch der ist in der Küche beschäftigt. Schließlich lässt es der Golden Retriever fallen, zieht sich mit hängendem Schwanz zurück.

Aufgenommen wurde das "Beweismaterial" mit einer Tierkamera. Bamford hat diese extra in ihrer Wohnung aufgestellt, um ihren Golden Retriever Joey im Auge zu behalten, auch wenn sie mal nicht zu Hause ist.

Im Video zieht sich Golden Retriever Joey irgendwann zurück, als sein Herrchen ihn konsequent ignoriert. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/joeythegoldenretriever

Gegenüber Newsweek entschärfte Bamford die Geschichte jetzt.

"Wir waren gerade dabei, ins Bett zu gehen, nachdem wir ihn rausgelassen und mit ihm gespielt hatten. Papa machte sich noch eine Tasse Tee und bemerkte nicht, dass Joey aufgeregt war, da er ihn gerade ins Bett gebracht hatte", erklärte die Britin.

Sie selbst habe das Geschehen oben im Zimmer live mitverfolgt und ihren Freund damit konfrontiert, als er zu ihr zurückkam. Daraufhin sei er entsetzt nach unten gerannt, um Joey zu knuddeln.

Am Ende war es also halb so wild. Dafür kann sich das Frauchen nun über einen viralen Hit freuen. 2,4 Millionen Klicks hat das Video innerhalb von fünf Tagen erreicht, dazu kommen mehr als 240.000 Likes.

Von so viel Mitgefühl können andere Hunde nur träumen ...