Frau denkt, sie habe süße kleine Bulldogge bekommen: Doch dann erlebt sie eine Überraschung

Kurz vor Weihnachten veröffentlichte Gomez ein kurioses Video auf TikTok (siehe unten), in dem ihr Dilemma deutlich wird. Der Clip zeigt zunächst in mehreren Einstellungen den zierlichen Welpen.

Rund ein halbes Jahr später sieht die Welt ganz anders aus. Der süße, kleine Welpe heißt inzwischen "Apollo The Giant Frenchie" (dt. Apollo der riesige Frenchie). © TikTok/Screenshot/apollo.the.giant

Makali Gomez wollte es ganz genau wissen, gab bereits im vergangenen Jahr einen DNA-Test in Auftrag.

Das Ergebnis: Apollo ist zu 53 Prozent eine Französische Bulldogge, zu 37 Prozent eine Englische Bulldogge, zu vier Prozent ein American Pit Bull Terrier, ebenfalls zu vier Prozent ein American Staffordshire Terrier und zu zwei Prozent ein Boston Terrier.

Übers Ohr sei sie allerdings nicht gehauen worden, verrät Gomez in einem weiteren TikTok-Video. "Wir wurden von den Züchtern bezüglich seiner Mischung nicht in die Irre geführt und wir haben die Eltern gesehen. Wir wussten, bevor wir ihn bekamen, was er war."

Sie hätten nur nicht geahnt, wie groß er werden würde, so die Besitzerin. Zum Glück ist all das am Ende kein Problem: "Wir lieben ihn, egal was er ist".