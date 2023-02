Frau erfährt, dass ihr dreijähriger Hund sterben muss: Was sie dann tut, lässt keinen kalt

Glasgow (Schottland) - Diese rührende Geschichte bricht so vielen Menschen das Herz: Golden Retriever Ted ist erst drei Jahre alt, doch todkrank. Mittlerweile könnte es jeden Moment so weit sein. Diese Tatsache hat sein Frauchen Holly Mitchell (21) aus Glasgow mehr als verinnerlicht. Die Schottin, die mit ihrem Baby Lyla und dem Rüden in Glasgow lebt, hat nicht nur eine Wunschliste für Ted erstellt, sondern auch ihren TikTok-Kanal umgemodelt. Dort geht es seit Wochen um die letzten Tage des Golden Retrievers, der noch so viele schöne Momente wie möglich erleben soll.