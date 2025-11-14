Frau fährt an Laubhaufen vorbei, bis sie bemerkt, dass sie beobachtet wird

USA - In einer Wohnsiedlung in den USA spielten sich zuletzt merkwürdige Dinge ab: Als eine Frau mit ihrem Auto an einem Laubhaufen vorbeifuhr, der auf einem Grundstück zusammengeharkt worden war, fühlte sie sich plötzlich beobachtet - und das nicht unbegründet.

Beim Vorbeifahren bemerkte eine Autofahrerin einen merkwürdigen Blätterhaufen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ dognamedstella

Der harmlos aussehende Blätterberg hatte nämlich tatsächlich Augen!

"Nicht das, was ich beim Fahren erwartet hatte, zu sehen", schreibt die TikTokerin zu einem Video.

Im Clip filmte sie den Laubhaufen aus der Seitenscheibe heraus, während sie im Schritttempo vorbeifuhr. Beim Heranzoomen wird schnell klar: Im Laub hatten es sich zwei Hunde bequem gemacht, von denen nur noch das Gesicht zu sehen war.

Die beiden sind keine Unbekannten: In den sozialen Medien begeistern Golden Retriever Stella und Mabel Millionen Zuschauer - vor allem mit ihrer Vorliebe für besagte Blätterberge. Seit Jahren dokumentieren ihre Besitzer die von den Vierbeinern geliebte Herbstzeit und ihre tollkühnen Sprünge in die hohen Laubhaufen.

Warum die beiden Goldies im Laub hocken, wird im Kommentarbereich des Videos heiß diskutiert. Die Vermutungen reichen von lustigen Versteckspielen bis hin zur Nachbarschaftsüberwachung.