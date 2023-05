Frau findet Hund am Straßenrand: Als sie seinen Kopf sieht, ist sie fassungslos

Bakersfield (Kalifornien/USA) - Vergangenen Monat wurde ein kleiner, hilfloser Hund namens Chunk the Hunk von einer Frau am Straßenrand aufgegabelt - nur wenig später machte sein gesamtes Leben eine 180-Grad-Wendung.

Es besteht die Möglichkeit, dass Chunk den Großteil seines Lebens angeleint an genau diesem Band verbracht hatte.

Was auf den ersten Blick witzig und auch ein bisschen putzig aussah, hatte allerdings einen ernsten Hintergrund. Der Grund, weswegen sein Kopf so überdurchschnittlich groß war: Sein Halsband war viel zu eng geschnürt gewesen. Und das vermutlich auch über einen längeren Zeitraum hinweg!

"Sie erzählte ihnen, dass etwas mit meinem Gesicht nicht stimmt", so Chunk weiter. Und tatsächlich: In dem Video ist der Kopf des Hundes schrecklich angeschwollen. Dabei konnte er seinen Mund kaum schließen, weswegen er durchweg sabberte.

Kurzerhand ließ er sich von den Leckereien in ein Auto locken und machte es sich dort auf der Rückbank gemütlich, während seine besorgte Fahrerin einige Leute anrief.

"Sie hat ihr Auto angehalten und mich mit Hühnchen gefüttert", heißt es in einem TikTok -Clip (siehe unten) aus Sicht des Hundes. "Ich weiß schon, eigentlich sollte man kein Hühnchen von Unbekannten annehmen" - aber was sollte der Vierbeiner machen?

Mittlerweile geht es Chunk schon viel besser! © Bildmontage: TikTok/Screenshot/rescuingabandoneddogs (2)

Kurzerhand ging es für ihn auf dem schnellsten Weg zum Tierarzt, wo ihm zum Glück direkt geholfen werden konnte. Mittlerweile ist die Schwellung wieder zurückgegangen und der Vierbeiner kämpft sich ins Leben zurück.

In einem Tierheim, in dem er seither untergekommen ist, lernt er nun an der Leine zu laufen, trifft viele neue Spielkameraden und muss ganz viel trainieren. Zwar ist das alles wirklich anstrengend für Chunk - allerdings geht es dem Hund von Tag zu Tag besser.

Nun hatte die Fellnase außerdem ein paar freudige Nachrichten für alle Zuschauer seines Videos:

"Ich bin jetzt bereit, adoptiert zu werden", hieß es darin, während Chunk in die Kamera strahlte. "Also bitte, meldet Euch!"