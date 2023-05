Frau fragt Chihuahua, wo ihr Keks ist: Die Reaktion des Hundes lässt Lachtränen fließen

Ist dieser Hund in der Lage zu dreistem Diebstahl? © Screenshot/TikTok/mynameisdwighttt

In dem fast zwei Millionen mal angeklickten Video springt einem die Wahrheit förmlich ins Gesicht - was es so urkomisch macht. Mit einer Schnauze, die voller Kekskrümel ist, blickt Dwight in dem Clip schuldbewusst in die Kamera seines Frauchens.

"Ich lachte ihn aus, zückte mein Handy und nahm ihn auf", erzählte Ellie im Gespräch mit Newsweek. So führte das fiese Frauchen aus Schottland ihren Vierbeiner zwar in der Öffentlichkeit vor, sorgte dafür aber für jede Menge Heiterkeit.



"Ich habe den Keks fallen lassen und er ist zerbrochen, also habe ich ein Stück davon in den Müll geworfen. Aber er hat das andere Stück und den Haufen Krümel gefunden", erklärte Ellie dem US-Magazin.



Dass sich der Hund im Anschluss wie das Krümelmonster benahm, kann jeder in dem viralen Hit sehen. Dabei wäre es zu alldem fast nicht gekommen.

Denn Dwight ist in seinem schottischen Zuhause lediglich das Resultat einer kuriosen Verwechslung.