Frau glaubt, sie könne ihren Hund allein zu Hause lassen: Dann trifft sie der Schlag

Warren (Pennsylvania) - Reichen denn zwei Jahre Training nicht? Dass die Antwort in diesem Fall ein klares "Nein" ist, musste Casey Strickland vor wenigen Tagen am eigenen Leib erfahren. Denn ihr Versuch, Golden Retriever Gumbo allein zu Hause zu lassen, scheiterte krachend. Als die Hundebesitzerin nach dem ersten Testlauf wieder zu Hause in Warren, Pennsylvania, ankam, traf sie der Schlag.