Frau hört Knall aus der Küche: Was ihr Hund dort getan hat, bringt so viele User zum Lachen

Kanada - Sie war gerade auf der Treppe, als es in der Küche knallte. Schnell lief Dani Dyrland in den Raum, um nachzusehen, was passiert war. Dort saß die Übeltäterin tiefenentspannt auf dem Tisch.

Georgia macht entspannt die Augen zu. Die umgekippte Bank scheint sie nicht zu kümmern. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/danidyrland

Georgia mache "immer so etwas" und habe sich wegen der von ihr verursachten Probleme sogar den Spitznamen "Curious George" verdient, so die Kanadierin.

"Georgia hat sich an diesem Tag an nichts rangemacht. Aber normalerweise macht sie sich über alles her, was wir auf der Theke haben. Wir mussten unsere Obstschale umstellen, weil sie ständig Äpfel mitnahm", erklärte Dyrland.

Trotz ihrer Dreistigkeiten könnten sie und ihre Familie weiterhin über Georgia lachen.

"Das ist nur die unschuldige Albernheit eines Hundes, der eben ein Hund ist", so das abschließende Fazit der Fellfreundin.