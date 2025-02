Frau im Urlaub gezwungen, sich per Video-App von ihrem Hund zu verabschieden

Australien - Tierbesitzerin Carly war gerade im Urlaub, als es mit ihrem geliebten Hund zu Ende ging. So konnte sie nur noch per Video-Chat Abschied von ihm nehmen.

Mithilfe von FaceTime konnte Carly die letzten Lebensmomente ihres Hundes mit ansehen und sich verabschieden. © TikTok/carly_kk

Der Clip löste auf TikTok große Anteilnahme aus.

Die junge Frau war zwei Wochen lang von zu Hause weg, als sie den schrecklichen Anruf erhielt. Ihrem Hund Muffin gehe es gar nicht gut, teilte ihr Freund mit.

"Ein paar Tage später rief mich dann meine Mutter an und sagte, dass sich sein Gesundheitszustand schnell verschlechtert habe und sie nicht mehr länger warten könnten", sagte Carly gegenüber Newsweek.

"Wir wollten ihm niemals Schmerzen zufügen oder ihn für unsere eigenen egoistischen Wünsche behalten, also wusste ich, dass ich mich einfach am Handy verabschieden musste", so Carly.

Auf TikTok teilte sie ihren herzzerreißenden letzten Abschied von Muffin. Der Clip zeigt den 18 Jahre alten Hund in einem Kinderwagen - umgeben von seiner Familie, die ihm viele Küsse und Streicheleinheiten gibt.