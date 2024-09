Frau kann Hunde nicht ausstehen: Dann macht sie eine Entdeckung, die alles verändert

Golden-Retriever-Mama Honey versteckte sich mit ihren Welpen unter dem Haus von Stephanie Garcia. © Collage: Screenshots/TikTok/@..auntsteph

Völlig überrumpelt stellte Garcia fest, dass jemand eine frischgebackene Golden-Retriever-Mama ausgesetzt hatte. Diese versteckte sich in der Not mit ihren Welpen unter dem Haus der Texanerin.

Doch während die süßen Jungtiere um ihre Mutter herumkrabbelten, die Garcia hilflos in die Augen blickte, machte es ganz schnell "Klick" bei der Hausbesitzerin.

"An dem Tag, als Honey und ihre Welpen in mein Leben kamen, habe ich mich sofort verliebt. Ich war so überwältigt von Emotionen und verliebte mich", gestand die heutige Ex-Hunde-Gegnerin jetzt in einem Interview mit Newsweek.



Wie weit Garcia gehen würde, um den armen Tieren zu helfen, hätte sie vermutlich selbst nicht gedacht. Doch zusammen mit ihrer Tochter schlug sie einen ungewöhnlichen Weg ein.