Frau kommt nach Hause: Wie ihr Hund sie dort begrüßt, strapaziert so viele Lachmuskeln

"Haaallo!" Bean reicht es vollkommen aus, von ganz oben zu grüßen. Die Treppen nimmt sie lieber nicht. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/todayatthepark

"Wir wohnen zum ersten Mal in einem Haus mit Treppen. Also hat sie damit angefangen, als wir eingezogen sind. Sie macht das auch, wenn wir weggehen. Wenn sie mit uns kommt, kommt sie erst dann die Treppe hinunter, wenn wir sie an die Leine nehmen", so die US-Amerikanerin.

Beans Beliebtheit tut ihrer Zurückhaltung aber keinen Abbruch.

Ihr Frauchen erklärte: "Unsere Gäste sind immer ganz entzückt, wenn sie oben auf der Treppe herausschaut, und sie hat herausgefunden, dass sie immer noch Streicheleinheiten bekommen kann, ohne sich die Mühe machen zu müssen, die Treppe hinunterzugehen."

Gut möglich, dass die Hündin einfach nur clever ist. Warum die lästigen Stufen nehmen, wenn es auch so geht?