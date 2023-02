Frau lässt Hund allein zu Hause: Als sie zurückkehrt, erlebt sie eine große Überraschung

Melbourne (Australien) - Sie waren eingespielt, schon seit einer Weile funktionierte es gut. Also dachte Julia Zwar an nichts Böses, als sie ihren Hund Billy mal wieder allein zu Hause ließ. Doch nachdem die Australierin aus Melbourne nach einigen Stunden zurückgekommen war, hing ein Zettel an ihrer Wohnungstür. Was sie da lesen musste, verschlug ihr die Sprache, wie The Dodo kürzlich berichtete.