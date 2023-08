Frau lässt süßen Welpen in ihr Leben: Wochen später ist ihr Herz gebrochen

Kanada - Das kleine Fellknäuel war ihr Ein und Alles: Der süße Moose trat im Juni in das Leben von Julia und ihrem Partner Stéphane aus Kanada. Wochenlang hielt der Bernhardiner-Welpe seine Besitzer auf Trab. Doch dann passierte es: Moose ging es plötzlich sehr schlecht. Wenig später starb der erst vier Monate alte Hund in einer Tierklinik. Was war nur geschehen?

Doch wie hatte sich der Welpe diese eingefangen? Seine Besitzer mussten erstmal ein wenig grübeln. Dann fiel ihnen ein, was Moose ein paar Tage zuvor falsch gemacht hatte.

Sie und ihr Partner hätten den Kleinen sofort in die Notaufnahme einer Tierklinik gebracht. Dort habe man bei Moose eine Lungenentzündung diagnostiziert, so die Kanadierin.

Stolz zeigte sich Frauchen Julia mit ihrem Moose. Wochen später war er bereits tot. © TikTok/Screenshot/stephandjuliaseden

So war Moose sehr hektisch gewesen, wenn es ums Fressen und Trinken ging. Ein paar Tage zuvor war er so eifrig gewesen, dass er vom Trinken husten musste. Dabei war offensichtlich Wasser in die Lunge des Hundes geraten.

"Im Nachhinein erkennen wir jetzt, dass sich die Lungenentzündung in den nächsten Tagen stillschweigend in seiner Lunge ausbreitete, ohne dass offensichtliche äußere Symptome auftraten", so Julia.



Im Krankenhaus bekam Moose Antibiotika und Infusionen. Doch es war zu spät. "Um 15 Uhr begann seine Lunge zu versagen. Er wurde mit Sauerstoff versorgt. Um 16 Uhr wurde sein Herz unregelmäßig, was auf eine Sepsis hinwies", erklärte Julia.

Kurz darauf starb Moose. Julias Herz und das ihres Partners waren nach diesem schrecklichen Ende gebrochen. "Es war so herzzerreißend, allen mitteilen zu müssen, dass er gestorben ist, dass wir beschlossen haben, ein Video zu drehen, um den Menschen in unserem Leben mitzuteilen, was passiert ist", erklärte das Frauchen.

Ihren TikTok-Clip (siehe oben) von Ende Juli haben seither Hunderttausende Menschen angesehen. Nun hoffen Julia und Stéphane, dass Hundebesitzer besser darauf achten, ob ihr Vierbeiner zu hektisch trinkt oder frisst.

Manch ein Hundeleben könnte so vielleicht gerettet werden.