Frau lässt Welpen kurz allein: Als sie zurückkehrt, trifft sie der Schlag

Ballymena (Nordirland) - Andere Länder, andere Rettungspakete: In Nordirland erhalten derzeit viele Haushalte einen Stromgutschein über 600 Britische Pfund (rund 668 Euro). Auch Avril Graham (46), die in Ballymena lebt, gehörte vor wenigen Tagen dazu. Dumm nur, dass die Frau einen vier Monate alten Welpen namens Archie hat. Denn als sie nach einem kurzen Moment der Unachtsamkeit sah, was der Kleine mit ihrem Gutschein angestellt hatte, blieb ihr die Spucke weg.