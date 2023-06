Frau liest Golden Retriever eine besondere Mail vor: Die Reaktion des Tieres lässt Herzen schmelzen

Georgia (USA) - Wie gemein! Frauchen Paloma hat kürzlich alle Register gezogen, um ihren Golden Retriever Ollie auszutricksen. Dazu las die Amerikanerin aus Georgia dem armen Hund eine gefälschte E-Mail vor, die alle Schlagworte enthielt, die der Rüde so liebt. Da sie ihren Streich filmte, konnten seit vergangenem Monat Millionen TikTok-User das fiese Schauspiel von Paloma begutachten. Rüde Ollie ließ die Herzen mit seinen Reaktionen seitdem nur so schmelzen.

Golden Retriever Ollie kann seinem Glück kaum trauen. Liest sein Frauchen Paloma hier gerade vor, was gleich alles Tolles passieren wird? © TikTok/Screenshot/goldenbearollie

Im Clip (siehe unten) sieht man Mensch und Tier vorm Notebook sitzen. "Ok, in dieser E-Mail wird gefragt, ob du später nach draußen gehen möchtest, um mit deinem Frisbee und deinem Ball zu spielen", flunkert Paloma ihr "Opfer" an. Danach verwendet sie weitere Lieblingswörter des Golden Retrievers wie: Wasser, Leckerli oder auch Herrchen.

Während die junge Dame ihrem Vierbeiner das Blaue vom Himmel vorlügt, wiegt der seinen Kopf aufgeregt hin und her. Scheinbar will sein Frauchen ihm alle Wünsche auf einmal erfüllen. Doch irgendwann merkt Ollie, dass sie ihn nur an der Nase herumführt. Da springt er Paloma an.

Beim TikTok-Publikum kam der Clip bestens an. Viele geizten nicht mit Herzchen-Emojis. Zum einen, wegen der zuckersüßen Blicke des Hundes, zum anderen, weil er so gemein hereingelegt wurde.