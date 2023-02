Frau macht einen Kussmund die Lippen: Was ihr Hund dann tut, haut so viele um

London (England) - Dieses TikTok-Video geht steil viral: Der Clip hat binnen einiger Tage mehr als 23 Millionen Klicks einsammeln können. Der Grund dafür ist das kuriose Verhalten von Rottweiler-Dame Nala. Denn was die Hündin macht, wenn ihr Frauchen Rianna die Lippen spitzt, haut so viele um: Das Tier drückt der jungen Frau aus London ein dickes "Küsschen" auf.

Frauchen Rianna spitzt die Lippen. Was wird Rottweiler-Dame Nala wohl nun machen? © TikTok/Screenshot/nala_the_needy_rottie

Dass ihre Fellnase dieses Verhalten grundsätzlich zeigt, demonstriert die Engländerin in dem viralen Hit (siehe unten) gleich mehrfach. Ein paar weitere Male spitzt Rianna die Lippen, um flugs darauf ihren nächsten "Liebesbeweis" einzuheimsen.

"Okay, mein Rottweiler hat irgendwie gelernt, dass ich einen Kuss möchte, wenn ich meine Lippen spitze", so die Erklärung der Besitzerin in einem Untertitel.



Während die einen das Video schlichtweg amüsant finden, auch weil Nala darin zunehmend wilder "küsst", schmelzen anderen die Herzen vor Rührung dahin.

Tausende kommentierten das Video bisher. 4,6 Millionen Likes hat das Werk seit dem 22. Januar erhalten - Tendenz noch immer steigend. Aus diesem Grund wollte Newsweek etwas mehr über Rianna und Nala erfahren.