Frau schafft drei Monate nach ihrem Welpen eine Katze an: Was dann passiert, lässt Herzen schmelzen

Melbourne (Australien) - So richtig verstehen wollte es keiner. Doch Frauchen Taylor aus Melbourne ließ sich nur drei Monate nach der Anschaffung ihres Golden-Retriever-Welpen nicht davon abbringen. Die junge Frau schaffte sich ein Katzenbaby an, konfrontierte die Tiere kurz darauf miteinander. Vor wenigen Tagen hat die Australierin ein TikTok-Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie die beiden seitdem miteinander auskommen und die Herzen schmelzen inzwischen reihenweise dahin.