Frau überschüttet haarlosen Hund mit Liebe: Heute ist er nicht wiederzuerkennen

Mission/Dallas (Texas) - Was für ein trauriger Anblick: Einst saß der arme Rüde Dobby ganz allein auf der Straße. Sein Fell war ihm komplett ausgefallen, die Haut an den Ohren total verkrustet. Liebe hatte das bemitleidenswerte Tier kaum zu erwarten. Zum Glück begegnete dem Hund im September 2020 die Tierschützerin Ashli Garza in der texanischen Stadt Mission. Es sollte der Beginn einer Heilung werden. Heute ist Dobby nicht mehr wiederzuerkennen.