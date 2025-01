Frau weckt ihren Golden Retriever mitten in der Nacht: Der Grund geht so nahe

Voller Freude sprang der Hund in den Schnee. © TikTok/Screenshot/emilyrunsamarathon

Der Grund für den nächtlichen Ausflug: Im US-Bundesstaat South Carolina hatte es gerade angefangen zu schneien. Und das wollte die junge Frau ihren Vierbeiner auf keinen Fall verpassen lassen.

In einem niedlichen TikTok-Video verriet sie auch gleich, wieso dieser Moment für sie so besonders war: Der zehnjährige Hund hatte in seinem ganzen Leben erst ein einziges Mal Schnee gesehen.

Kein Wunder, dass die Fellnase gar nicht mehr wusste, wohin mit sich, als die weißen Flocken vom Himmel fielen. Voller Freude sprang der Vierbeiner die Straße entlang, wälzte sich im Schnee, wackelte mit seinem Schwanz und strahlte von einem Ohr zum anderen.

In einem Gespräch mit dem Nachrichtenportal Newsweek erklärte Todd: "Der Wetterbericht hatte sich ein paar Mal geändert an dem Abend, immer später sollte der Schnee bei uns ankommen. Also blieb ich länger wach, als geplant."