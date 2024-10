Frau will ihren Corgi mit anderen Hunden anfreunden und ist erstaunt, was er stattdessen tut

Der kleine Corgi hatte wohl nicht den besten Tag und zog sich daher in ein Erdloch zurück. © Reddit/DBrew1985

Der lustige Beitrag, der am Dienstag auf dem Reddit-Kanal "DBrew1985" veröffentlicht wurde, zeigt ein Bild des Welpen aus dem US-Bundesstaat Oklahoma, der in einem Loch sitzt, das er in der Tagesstätte in den Boden gegraben hat.

Anstatt neue Freunde zu finden, bevorzugte der kleine Hund wohl lieber den Erdboden, wo er es sich gemütlich machen konnte.

"Meine Mutter schickt mich in die Tagesstätte, damit ich soziale Kontakte knüpfe, aber ich sitze in meinem Loch und verurteile alle Bauern", schrieb Hundebesitzerin Darcy Brewster zu ihrem Beitrag.

Gegenüber Newsweek erklärte sie, dass die Abneigung ihrer vierjährigen Hündin gegenüber anderen Hunden in der Tagesstätte nichts im Vergleich zu ihren Gefühlen gegenüber ihrem kleinen pelzigen Bruder Gus ist, den sie sehr mag.

"An diesem Tag hat sie es kaum geschafft, Kontakte zu knüpfen. Sie liebt die Tagesstätte und die Menschen, die sich dort um sie kümmern, über alles", so Brewster. Diesmal hatte die kleine Corgi-Dame wohl einfach nur einen schlechten Tag.