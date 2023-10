Frau wird nervös, als ihr Hund auf ein Eichhörnchen trifft: Was dann passiert, lässt Herzen schmelzen

Cleveland (Ohio) - Als sie diese ungleichen Fellnasen zusammen sah, wurde Aimee Wright ganz schön nervös. In ihrem Garten in Cleveland, Ohio, war ein Eichhörnchen zu Besuch gekommen, das plötzlich vor Wrights Golden Retriever Flint saß. Die Sorge seines Frauchens: Der fünf Jahre alte Hund könnte seinem Beutetrieb folgen. Was stattdessen geschah, lässt seit rund einem Monat jede Menge Herzen schmelzen.