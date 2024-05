Frau wundert sich, warum ihr Hund im Kreis läuft: Als sie den Grund erfährt, bricht ihr das Herz

Rüde Buddy dreht Runden merkwürdige im Kreis. Was ist nur los mit ihm? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/piayboyfartii

Am 9. Mai meldete sie sich auf TikTok, um ihren Schmerz in einem Video zu teilen. In dem Clip ist Buddy in besagtem Hinterhof zu sehen, wo er geradezu verloren wirkt.

Im Untertitel folgt die Erklärung: "Zuzusehen, wie dein Hund, bei dem kürzlich Demenz diagnostiziert wurde, alles vergisst, sogar seine letzten Schritte, was ihn dazu bringt, in kleinen Kreisen zu laufen."

Das Video hat seit seiner Veröffentlichung große Wellen geschlagen - Mehr als fünf Millionen Klicks sind bereits zusammengekommen. Die Anteilnahme ist enorm.

2400 Kommentare wurden bisher hinterlassen. Dazu kommen 1,1 Millionen Likes. Viele User schreiben, dass ihnen die Geschichte das Herz brechen würde.

Auch Victoria antwortet oft, gibt weitere Einblicke in ihr Seelenleben: "Ich knuddele ihn immer, küsse ihn, aber er vergisst es immer gleich danach. Doch ich versuche, ihn jeden Tag daran zu erinnern, wer ich bin und wie sehr ich ihn liebe." Es breche ihr das Herz.

Newsweek wollte ebenfalls etwas mehr über die traurige Geschichte erfahren, sprach kürzlich mit Victoria.