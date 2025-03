Frau zieht Golden Retriever Anzug an - was dann passiert, lässt sie entsetzt zurück

Und so kam es, wie es kommen musste: Das Tier machte sich kurzerhand in die Hose.

So hatte sie der Fellnase kürzlich einen neuen Einteiler gekauft, den sie dem Rüden übergezogen hatte, um ihn vor dem Schlamm draußen zu schützen. Das Problem: Dieses Kleidungsstück hatte keine Aussparung zwischen den Hinterbeinen des Hundes.

Kurzerhand hatte er dafür an einem geeigneten Platz das Hinterbein angehoben. Leider fiel seinem Frauchen dabei erst zu spät auf, dass sie etwas vergessen hatte.

"Wie kann man nur so dumm sein!?" Diese Worte flucht die junge Frau in einem TikTok -Video vor sich hin, während sie ihren geliebten Vierbeiner betrachtet.

Der Golden Retriever hat sich in die Hose gemacht. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/yaz.goddard (2)

Yasmin konnte ihren Augen kaum trauen, schüttelte verzweifelt den Kopf. "Ich habe mich so schlecht gefühlt!!", betitelte sie den Clip schließlich.

Mittlerweile wurde das Video bereits Tausende Male angeschaut, die Zuschauer reagierten gleichermaßen belustigt wie bestürzt.

So fragte ein User Yasmin scherzhaft: "Was hast du dir denn gedacht, was er macht? Dass er sich vor dem Pinkeln die Hosen runterzieht!?"

Ein anderer erklärte der Hundebesitzerin, dass sie den Einteiler scheinbar nicht richtig angewendet hat: "Für Rüden muss man den Teil zwischen ihren Hinterbeinen wegschneiden." Yasmin antwortete daraufhin entsetzt: "Was!?!?"

Viele weitere Nutzer konnten dem Video allerdings so gar nichts abgewinnen, reagierten auf die Tatsache, dass der Hund überhaupt einen Einteiler tragen musste, kritisch. Schließlich habe das Tier ein Fell, dass ihn vor Kälte und Schmutz schütze.

Auf derartige Kommentare ging die junge Frau jedoch gar nicht erst ein.