Frauchen "tritt" ihren Golden Retriever: Die Reaktion des Hundes lässt Lachtränen fließen

Edinburgh (Schottland) - Eigentlich gelten Golden Retriever als glückliche und stets fröhliche Hunde , doch im Falle von Lucie könnte man das manchmal anzweifeln. Denn bei der Goldie-Dame reicht oft eine vermeintlich kleine Unannehmlichkeit aus - und ihr Tag scheint ruiniert, wie auch in einem neuen Video des Vierpfoters zu sehen ist.

Lucie scheint ihrem Frauchen wirklich böse zu sein. © Collage: Screenshots/TikTok/@luciewoos

Gemeinsam mit Katze Kevin und ihren Besitzern führt Lucie ein gemütliches Leben in Schottland - für die Weiten des Netzes festgehalten auf ihrem eigenen TikTok-Kanal, auf dem schon der ein oder andere Clip viral ging.

So auch in dieser Woche! Als Frauchen Cara (36) ihrer Hündin wieder mal die Handykamera vor die Schnauze hielt, passierte ein Missgeschick - Lucies Entsetzen schien keine Grenzen zu kennen.

In der Aufnahme ist zu sehen, wie die Goldie-Dame fröhlich mit dem Schwanz wedelnd auf Cara zuläuft, nur um dann - natürlich ohne jegliche Absicht - einen Tritt auf die Pfote zu bekommen!

"Aus Versehen auf ihrem Fuß gestanden und damit offensichtlich ihr Leben ruiniert", ist in dem Video zu lesen - und fasst Lucies Reaktion recht passend zusammen. Denn obwohl sich Cara sofort bei ihrer Hündin entschuldigt, springt diese entgeistert von ihr weg, stimmt nach wenigen Augenblicken sogar einen tiefen Bell-Jaul-Ton an.

Ihre Besitzerin will sich abermals entschuldigen, doch der Retriever verzieht sich in ein anderes Zimmer. "Sie haut ab, um es Dad zu erzählen", steht in dem Clip geschrieben.