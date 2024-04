Golden-Retriever-Dame hat Juckreiz: Die Fähigkeit dieser Katze kommt ihr da gerade recht

Hündin Leila versteht es perfekt, die Fähigkeiten der Katze für sich einzusetzen. © TikTok/leilathegoldenretriever

In einem ulkigen Video auf dem TikTok-Kanal "leilathegoldenretriever" ist der Golden Retriever zu sehen, der sich von der Familienkatze am Hinterteil kraulen lässt.

Da Hündin Leila in Abständen immer wieder an Juckreiz leidet, kam ihr die ungeahnte Fähigkeit des Kätzchens gerade recht.

In dem Clip platziert sich der Hund, der mit seiner Familie im US-Bundesstaat Oklahoma lebt, genau so, dass die Katze ihn von ihrem Platz aus perfekt kratzen kann.

Leila springt währenddessen immer wieder hin und her - wahrscheinlich, um der Katze zu signalisieren, dass sie es mag und gern noch fester gekrault werden möchte.

Für die Fellnase ist das Ganze eher ein neckendes Spiel. Nach kurzer Zeit scheint sie jedoch zu verstehen, dass es Leila gefällt, gekratzt zu werden.

Dass viele Hunde das Kraulen am Hinterteil mögen, ist übrigens nicht ungewöhnlich - zum einen laufen an dieser Stelle viele Nervenenden zusammen, zum anderen können sich Hunde an ihrem hinteren Körper nicht selbst kratzen.