Golden Retriever darf nicht ins Zimmer zum Baby: Doch dann spielt das Tier seinen letzten Trumpf aus

Melbourne (Australien) - Seit einigen Wochen ist bei ihnen nichts mehr, wie es einmal war: Golden Retriever Mustard und seine Artgenossin Honey aus Melbourne müssen sich damit arrangieren, dass plötzlich ein Baby in ihrem Zuhause aufgetaucht ist. Die kleine Mackenzie ist dort seit drei Monaten die neue Nummer eins. Deshalb gibt es inzwischen neue Regeln, mit denen die Golden Retriever so ihre Probleme haben - vor allem das verbotene Zimmer.

Die kleine Mackenzie (drei Monate) fasziniert Golden Retriever Mustard. Deshalb fällt es ihm schwer, die Grenzen seines Frauchens zu akzeptieren. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/goldenbabbie

Vergangene Woche stellte das Frauchen der Fellnasen ein Video auf TikTok (siehe unten) ein, in dem Rüde Mustard die Herzen der Zuschauer reihenweise zum Schmelzen bringt.

Obwohl der Golden Retriever mittlerweile ganz genau weiß, dass er nicht in das Zimmer des Babys darf, entdeckt er in dem Clip den Rebellen in sich. Langsam - aber sicher - pirscht er sich einfach trotzdem hinein.

Um nicht gleich wieder rausgeworfen zu werden, zieht Mustard kurz darauf alle Register. Während ihn seine Besitzerin ermahnt, setzt er den perfekten Hundeblick auf.

Doch der Vierbeiner merkt schnell, dass das nicht reichen wird. Also spielt er seinen letzten großen Trumpf aus.