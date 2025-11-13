Golden Retriever fährt mit in die Flitterwochen: Was da passiert, wärmt so viele Herzen

Accord/Boston (USA) - Die romantische Stimmung schwappte wohl auf ihn über, als sich Golden Retriever "Wally" ausgerechnet in den Flitterwochen seiner Besitzer verliebte. Die Lovestory ließ auf TikTok reihenweise Herzen schmelzen!

Kurz nach ihrer Hochzeit machten Jules und Tim Kuch Flitterwochen. Natürlich mit dabei: Vierbeiner "Wally". © Collage: Screenshots/TikTok/@wally.meets.world

Nach ihrer Hochzeit im Oktober hatten sich Jules und Tim Kuch in einer Hütte im Norden des US-Bundesstaates New York eingemietet. Allerdings waren sie dort nicht allein hingereist: Golden Retriever "Wally", der eine unfassbar große Rolle im Leben des Paares aus Boston spielt, durfte natürlich nicht fehlen.

Aus diesem Grund hatten die US-Amerikaner extra eine tierfreundliche Unterkunft ausgesucht, in der die Wünsche ihres Vierbeiners nicht zu kurz kommen sollten.

Auch wenn der Trip nicht unbedingt den "klassischen" Flitterwochen entsprach, die ja von den meisten Vermählten am liebsten in der Sonne an einem Traumstrand abgehalten werden, hatten Jules und ihr Partner eine herrliche Zeit zu zweit - plus Fellnase Wally.

In einem TikTok-Video fasst die frischgebackene Braut die Reise in das Wald-Resort als "die friedlichsten paar Tage", welche sie seit Langem hatten, zusammen. Der Clip zeigt das Paar mit ihrem Hund beim Spaziergehen, Tennisspielen und Entspannen in der Natur.