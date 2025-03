Golden Retriever hört schlagartig auf zu essen: Sein Grund berührt so viele

West Midlands (England) - Dieser Golden-Retriever-Clip erhitzt seit Anfang des Monats die Gemüter: Darin ist Joey aus den englischen West Midlands gerade dabei, sein Futter zu verzehren. Doch dann unterbricht der Rüde schlagartig seine Mahlzeit, bleibt vor dem halb leeren Napf sitzen. Was ist denn da los?

Der acht Monate alte Joey bleibt plötzlich vor seinem gefüllten Futternapf sitzen. Was ist denn da los? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/joeythegoldenretriever

In dem kuriosen Video wirbeln Joeys Besitzerin Olivia Bamford (25) und ihr Freund im Hintergrund in der Küche herum. Ihr Hund starrt sie unterdessen wartend an.

Doch das Paar nimmt von dem armen Golden Retriever keinerlei Notiz. Joey scheint auch nicht bellen zu wollen, reißt sich stattdessen knallhart zusammen.

Nach einer fast schon quälend langen Wartezeit kommt das Frauchen zu dem acht Monate alten Vierbeiner, sieht ihn erstaunt an. Schnell fordert sie ihn auf, sein Futter zu Ende zu fressen.

Da das Video von einer Tierkamera aufgezeichnet wurde, konnte Bamford sich die Sache im Nachhinein erklären. Auch das Publikum erfährt dank eines Untertitels, was passiert ist.