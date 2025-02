Golden Retriever ist stinksauer auf sein Frauchen: Der Grund ist zum Schreien

Colorado (USA) - "Was zum Kuckuck!?" Genau das scheint der Gedankengang von Golden Retriever Benny gewesen zu sein, als er kürzlich sein Frauchen zu Hause in Empfang nahm.

Immer wieder beschnupperte der Golden Retriever sein Frauchen - nur um sie dann mit enttäuschten Blicken zu strafen. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/fernandaamiller_ (2)

Dass mit ihr etwas nicht stimmte, merkte der Vierbeiner dabei sofort. Und davon war er so ganz und gar nicht begeistert.

In einem kurzen Clip auf TikTok veröffentlichte die Besitzerin der Fellnase, Fernanda Miller, am Donnerstag eben diesen Moment - und konnte dabei nicht anders, als vor sich hin zu lachen.

Darauf ist nämlich Benny zu sehen, wie er an Millers Oberkörper schnuppert und immer wieder entgeistert zu ihr hinauf schaut.

Die junge Frau kichert daraufhin nur und versucht dem Hund zu versichern, dass alles okay sei. Das sieht Benny allerdings anders.

Erneut blickt er seine Besitzerin voller Enttäuschung an. Als diese schließlich die Hand ausstreckt, um ihm über den Kopf zu streicheln, weicht er frustriert aus und verschwindet aus dem Bild.

"Oh", murmelt Miller daraufhin traurig. Das Vertrauen ihres Hundes wiederzugewinnen, wird wohl ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Doch was war überhaupt der Grund dafür, dass Benny so wütend auf die Rückkehr seines Frauchens reagierte?