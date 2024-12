Golden Retriever ist wütend, weil Kabel im Weg ist: Kurz darauf fließen Lachtränen

Kaum versucht die Hündin ihr Glück, reißt sie das Kabel aus der Steckdose. "Nimm das!", heißt es dazu im passenden Untertitel. © Instagram/Screenshot/daisythegoldiee

Die Golden-Retriever-Diva scheint einen Geistesblitz zu haben. Entschlossen blickt sie direkt in die Kamera. Dann riskiert Daisy alles: Sie versucht, über das Kabel zu steigen.

Doch dann passiert es: Die Fellnase verheddert sich, bekommt Angst, will aufgeben. Aber als sie sich gerade zurückziehen will, zieht sie so fest am Kabel, dass der Stecker aus der Dose fliegt.

Plötzlich ist die Barriere verschwunden. Zufrieden nimmt der Golden Retriever seinen bevorzugten Weg. "Nimm das!", heißt es dazu im passenden Untertitel.

Auch weil der Clip mit einer lustigen Melodie unterlegt ist, die ihn perfekt abrundet, kommt das Werk beim Instagram-Publikum richtig gut an.

1,1 Millionen Klicks, dazu mehr als 65.000 Likes sind innerhalb der ersten Woche der Veröffentlichung zusammengekommen. Viele User finden das kuriose Video so witzig, dass sie ganze Reihen von Tränen lachenden Emojis posten.

Somit war es am Ende ein kleiner Schritt für Daisy, aber ein großer für die Lachmuskeln.