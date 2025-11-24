Golden Retriever kehrt an seinen Lieblingsort zurück: Seine Reaktion geht ans Herz
Jacksonville (USA) - Die Sehnsucht dieses Vierbeiners muss so groß gewesen sein: Als die US-Amerikanerin Katy Morgan ihren geliebten Golden Retriever nach vielen Monaten erstmals wieder an seinen Lieblingsort brachte, war sie völlig überwältigt von seiner Reaktion.
"Er war so glücklich, dass ich geweint habe", beschreibt die junge Frau den besonderen Moment mit ihrem Hund Vader, den sie mit dem Handy festgehalten und bei Instagram hochgeladen hat.
In dem Clip ist der hübsche Golden Retriever zu sehen, wie er eines Abends ausgelassen über einen Wasserspielplatz tobt. Es handelt sich aber dabei nicht um irgendeinen Ort, sondern Vader und sein Frauchen verbinden mit diesem ganz viele gemeinsame Erinnerungen.
Denn der Spielplatz war schon der Lieblingsort der Fellnase, als sie noch ein süßer kleiner Welpe war.
"Ich habe meinen Golden Retriever in die Wohnung gebracht, in der er aufgewachsen ist, und ihn auf dem Wasserspielplatz spielen lassen, den er so liebt", so Katy zu dem Video.
Sie ist mit dem zweijährigen Rüden vor circa einem Jahr in einen anderen Stadtteil gezogen, erzählte sie nun auch dem Nachrichtenportal Newsweek. Seitdem waren sie nicht mehr gemeinsam auf dem Wasserspielplatz.
Hund seit Monaten nicht auf Spielplatz gewesen und doch ist alles wie früher
Schon einige Monate vor dem Umzug sollen einige der Wasserdüsen dort nicht mehr richtig funktioniert haben, sodass sie den Park nahe ihres Apartments nicht mehr nutzen konnten.
Die neue Wohnung liege nur zehn Minuten von der alten entfernt, weshalb Katy regelmäßig nachgeschaut habe, ob der Wasserspielplatz wieder voll funktionstüchtig ist. Im November war es endlich so weit. "Also habe ich ihn wieder zum Spielen mitgenommen", sagte sie.
Das Ergebnis: Der glückliche Vader jagte regelrecht durch einen spritzigen Wasserstrahl nach dem anderen, ganz als habe er nie etwas anderes getan. "Ich glaube definitiv, dass er sich erinnerte. Er rannte sofort hinein und spielte mit dem Wasser, er war so aufgeregt."
Der Clip wurde in den sozialen Netzwerken zum absoluten Klickhit, heimste Millionen Aufrufe und Hunderttausende Likes ein. Da ließ Katy es sich nicht nehmen, noch ein Video aus Welpentagen auf dem Wasserspielplatz zu posten. Ist der Hund happy, ist auch Frauchen happy.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/vaderrthegolden