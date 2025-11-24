Golden Retriever kehrt an seinen Lieblingsort zurück: Seine Reaktion geht ans Herz

Jacksonville (USA) - Die Sehnsucht dieses Vierbeiners muss so groß gewesen sein: Als die US -Amerikanerin Katy Morgan ihren geliebten Golden Retriever nach vielen Monaten erstmals wieder an seinen Lieblingsort brachte, war sie völlig überwältigt von seiner Reaktion.

Golden Retriever Vader (2) könnte nicht glücklicher sein, als er das erste Mal seit über einem Jahr zu dem Wasserspielplatz zurückkehrt. © Collage: Screenshots/Instagram/@vaderrthegolden

"Er war so glücklich, dass ich geweint habe", beschreibt die junge Frau den besonderen Moment mit ihrem Hund Vader, den sie mit dem Handy festgehalten und bei Instagram hochgeladen hat.

In dem Clip ist der hübsche Golden Retriever zu sehen, wie er eines Abends ausgelassen über einen Wasserspielplatz tobt. Es handelt sich aber dabei nicht um irgendeinen Ort, sondern Vader und sein Frauchen verbinden mit diesem ganz viele gemeinsame Erinnerungen.

Denn der Spielplatz war schon der Lieblingsort der Fellnase, als sie noch ein süßer kleiner Welpe war.

"Ich habe meinen Golden Retriever in die Wohnung gebracht, in der er aufgewachsen ist, und ihn auf dem Wasserspielplatz spielen lassen, den er so liebt", so Katy zu dem Video.

Sie ist mit dem zweijährigen Rüden vor circa einem Jahr in einen anderen Stadtteil gezogen, erzählte sie nun auch dem Nachrichtenportal Newsweek. Seitdem waren sie nicht mehr gemeinsam auf dem Wasserspielplatz.