Golden Retriever sieht Halloween-Deko: Was er dann tut, amüsiert so viele

Golden Retriever Kevin hat mächtig Angst vor den Gestalten, die seit Kurzem in den Vorgärten seiner Nachbarschaft stehen. Dafür kann das TikTok-Publikum lachen.

Von Christian Norm

Houston (Texas) - Halloween steht vor der Tür. Vor allem in den USA drehen die Menschen besonders auf, dekorieren ihre Gärten oft mit allerlei gruseliger Deko. Das ist umso schlechter für Golden Retriever Kevin, der in Houston lebt. Denn der Rüde hat mächtig Angst vor den Gestalten, die seit Kurzem in den Vorgärten seiner Nachbarschaft stehen.

Golden Retriever Kevin bekommt es mit der Angst zu tun: Was ist das da im Vorgarten? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kevinsgoldenyears Schon Ende September ging der Spuk los. Was das für den armen Golden Retriever bedeutet, zeigt ein TikTok-Video (siehe unten). Ängstlich steht Kevin an seiner Leine neben einem Vorgarten, in dem nur ein paar Halloween-Dekos aufgebaut sind. Trotzdem will der Hund nicht mehr weitergehen, starrt irritiert in Richtung der merkwürdigen Objekte. Schließlich entscheidet sich der Vierbeiner für einen alternativen Weg. Er zieht seinen Besitzer auf die Straße, um einen großen Bogen um die Halloween-Deko zu machen. Beim Publikum kommt soviel Ehrfurcht bestens an. 1,1 Millionen Klicks sowie mehr als 100.000 Likes hat das TikTok-Video seit Ende September eingeheimst. Hunde Tierschützer hören Welpen unter Trümmern fiepen: Dann wird es rührend Seitdem hat sich die Situation für den armen Golden Retriever allerdings weiter verschlechtert.



TikTok-Videos zeigen lustige Halloween-Momente mit dem Golden Retriever