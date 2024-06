Golden Retriever soll in Hundebox bleiben: Doch was ein Baby tut, amüsiert so viele

New Jersey (USA) - Diese zwei haben es faustdick hinter den Ohren. Obwohl Baby Shalom (13 Monate) und Golden-Retriever-Mädchen Skylar (3) noch viel lernen müssen, wissen sie sich bereits mit ausgebufften Tricks zu helfen. Während die Hündin eigentlich in ihrer Hundebox ihr Plätzchen finden soll, müsste sich Shalom darum kümmern, seine Fertigkeiten zu trainieren. Doch das kleine Dream-Team hat Besseres zu tun: gemeinsam spielen. Dafür hat sich der kleine Junge bereits etwas einfallen lassen.

Baby Shalom (13 Monate) und Golden-Retriever-Mädchen Skylar sind unzertrennlich - wortwörtlich. © Collage: Screenshot/TikTok/@skylars.the.limitt

Es war mehr ein Zufallstreffer, als der Kleine in seinem Zuhause in New Jersey herausfand, wie sich die Hundebox öffnen lässt. Doch seitdem hat Shalom diese Fertigkeit perfektioniert.

Dafür hat nun seine Mutter ein Problem. Im Gespräch mit Newsweek verriet Dev Erlich diese Woche: "Vor Kurzem hat er herausgefunden, wie man die Box öffnet, also sieht er es jetzt als Herausforderung an, und jedes Mal, wenn sie darin ist, geht er direkt hinüber und öffnet die Türen."

Sie habe das erst noch lustig gefunden. "Aber jetzt habe ich definitiv Ärger mit ihnen", erklärte die US-Amerikanerin.

Dafür konnte sie auf einer anderen Ebene einen Nutzen aus den "Befreiungsaktionen" ihres kleinen Sohnes ziehen.