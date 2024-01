Golden Retriever trifft auf alte Hündin: Was dann passiert, lässt Lachtränen fließen

Colorado (USA) - Seine Unbeholfenheit sorgt bei so vielen Menschen für beste Laune. Doch dummerweise hilft das Golden Retriever Turtle aus Colorado überhaupt nicht weiter. Denn die Einzige, bei der er gut dastehen will, ist oft stinksauer auf ihn: die alte Hunde-Dame Steven. Ein TikTok-Video, in dem die zwei ungleichen Hunde aufeinandertreffen, lässt seit einigen Tagen jede Menge Lachtränen fließen. Der Grund: Turtle ignoriert in dem Clip völlig, dass Steven ihn wütend anknurrt.