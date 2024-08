Golden Retriever trifft auf Rehkitz: Besitzerin kann kaum glauben, was die Hündin dann tut

Kentucky (USA) - Diese Golden-Retriever-Dame ist wirklich außergewöhnlich! Vergangenen Monat war Sadie mit Frauchen Kayla Pumpelly (30) auf ihrer Familienfarm in Kentucky spazieren, als ein Rehkitz ihren Weg kreuzte. Unsicher, was nun passieren würde, hielt die Farmerin ein wenig Abstand, während ihre Hündin auf Tuchfühlung mit dem zarten Wesen ging. Was dann geschah, raubte nicht nur der Hundebesitzerin den Atem, sondern auch einem Millionenpublikum auf TikTok.