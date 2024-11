Golden Retriever trifft auf Weihnachtsmann: Was er dann tut, amüsiert so viele

Netz - Dass der Weihnachtsmann nicht nur Kinder in helle Aufregung versetzt, beweist ein TikTok-Video mit Golden Retriever Arlo. Doch nicht nur die Art, wie der Hund den Mann im roten Mantel begrüßt, sorgt für gute Laune.

Golden Retriever Arlo kann es nicht glauben: Er begegnet dem Weihnachtsmann. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/aaronmarshall73

In dem Clip (siehe unten), der vor wenigen Tagen viral gegangen ist, steht der Weihnachtsmann im Wohnzimmer des Hundes. Dass es sich in diesem Fall nur um eine lebensgroße Puppe handelt, stört Arlo zunächst nicht.

Völlig aus dem Häuschen sprintet der Golden Retriever auf den Mann mit dem weißen Rauschebart zu, begrüßt ihn wie ein Wirbelwind. Doch der Weihnachtsmann spielt nicht mit.

Zu Arlos Verwunderung steht er stocksteif da, geht nicht auf ihn ein. Also macht der Hund einfach Nägel mit Köpfen. Wenn der Mann ihn schon nicht streicheln will, dann schiebt Arlo ihm einfach den Rücken unter die Hand.

Die Fellnase weiß sich also durchaus zu helfen, um selbst bei diesem "Griesgram" noch an ihre Streicheleinheiten zu kommen. Diese Kreativität kommt beim TikTok-Publikum sehr gut an.