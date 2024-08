Golden Retriever und Corgi wollen zusammen baden: Kurz darauf lachen Millionen

Corgi Ruby und Golden Retriever Maui in trauter Zweisamkeit - die in wenigen Sekunden enden wird. © Instagram/Screenshot/maui_thegoldenpup

In dem Video, das diese Woche steil viral gegangen ist, stehen die beiden Vierbeiner zunächst in trauter Zweisamkeit nebeneinander am Pool. Beide blicken freundlich in die Kamera, als würden sie auf etwas warten.

Offenbar wirft ihre Besitzerin kurz darauf eine Frisbeescheibe in den Pool. Denn im Untertitel des Videos heißt es: "Der zweite sah seine Lieblingsfrisbee." Jedenfalls springen beide Hunde fast gleichzeitig ins Wasser.



Das Problem: Ruby ist dummerweise als erste im kühlen Nass, was dazu führt, dass Maui versucht, über sie herüberzuspringen. Das klappt nur leider nicht.

Mit einem Bauchklatscher landet der Golden Retriever auf der deutlich kleineren Hündin, die völlig perplex untergluckert. Kurz darauf wird die Situation im Video noch einmal mit einigen Standbildern zusammengefasst, die alles noch komischer machen.