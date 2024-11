Golden Retriever und Schäferhund zeugen Nachwuchs: So unterschiedlich sehen die Welpen aus

Dieser Golden Retriever und diese Schäferhündin sind stolze Eltern von elf sehr unterschiedlich aussehenden Welpen. © TikTok/Screenshot/paibaiiii

Der millionenfach angeklickte, virale Hit regte direkt zu Diskussionen bei den Usern an. Allgemeiner Tenor: Einen "Black Golden Retriever" könne es gar nicht geben, da - wie der Name es schon sagt - der Golden Retriever nun mal "golden" sei.

Entsprechend ruderte das Frauchen der Tiere in einem weiteren Clip zurück: "Ok, Ok, sie ist ein Mischling", gab die US-Amerikanerin aus Salt Lake City unumwunden zu.

Ältere Videos der Hundehalterin zeigen, was genau in ihrem Haushalt seit Herbst 2022 los ist. So wurden ihr Golden Retriever und ihre Schäferhündin am 22. September stolze Eltern von elf Mischlingen.

Pikantes Detail in dem Material: Während einige der Hunde wie reinrassige Golden Retriever aussehen, wirken andere wie deren Version in schwarz. Ein solches Exemplar hatte das Frauchen in ihrem Video "vorgeführt".

Doch wie genau soll man die "Nicht-Black-Golden-Retriever" denn nun nennen?